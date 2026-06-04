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04 июня 2026 в 10:23

Китайцы скрыли создание скоростной субмарины-невидимки

Секретная китайская подлодка-гигант без рубки обнаружена в Шанхае

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Неизвестную китайскую подводную лодку обнаружили на спутниковых снимках верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае, передает Naval News. Ее главной особенностью стало отсутствие традиционной рубки, характерной для большинства современных субмарин.

По мнению аналитиков, такая компоновка встречается крайне редко и может свидетельствовать о разработке нового типа высокоскоростной и малошумной подводной платформы. При этом власти КНР не делали никаких официальных заявлений.

Эксперты оценили длину подлодки примерно в 120 метров, а ширину — в 10–11 метров. По своим размерам она превосходит большинство современных дизель-электрических субмарин и многих атомных многоцелевых подлодок.

Для сравнения: длина китайских атомных подлодок проекта Type 093 составляет около 108–110 метров, а американских субмарин класса Virginia — около 115 метров. Как пишет источник, отсутствие рубки способно улучшить обтекаемость корпуса, повысить скорость и маневренность под водой, а также снизить шумность и заметность субмарины. Назначение новой подлодки пока остается неизвестным.

Ранее атомная подводная лодка «Архангельск» на учении в Баренцевом море выполнила стрельбу крылатой ракетой «Оникс». Район проведения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

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субмарины
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