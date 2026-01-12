Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:46

КНДР показала подводную «аномалию» с водоизмещением 8700 тонн

В КНДР завершается строительство атомной субмарины с водоизмещением 8700 тонн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

КНДР подошла к завершению строительства атомной подводной лодки с баллистическими ракетами, которую эксперты называют одним из самых серьезных технологических прорывов страны, пишет издание «Взгляд». Авторы пишут, что изобретение северокорейцев — это аномалия, куда большая чем ядерное оружие Израиля.

По имеющимся данным, длина субмарины превышает 100 метров, а водоизмещение составляет около 8700 тонн. Подлодка оснащена ядерным реактором, шестью торпедными аппаратами и ракетными шахтами. Основным вооружением, как предполагается, станут твердотопливные баллистические ракеты «Пугкусон-6» длиной около 13 метров.

Как пишет издание, оценки дальности этих ракет существенно различаются. Реальный уровень развития химической отрасли КНДР остается неизвестным. В открытых источниках фигурирует разброс от 4 до 12 тыс. километров, однако, по мнению авторов, без летных испытаний все подобные расчеты остаются предположениями.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что реализация этого проекта является ключевым элементом оборонной политики, основанной на «сильнейшей ударной мощи». По его словам, новая АПЛ станет важным сдерживающим фактором. Дальнейшее укрепление ядерного щита он назвал «долгом нынешнего поколения».

КНДР
субмарины
флот
подводные лодки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В АдГ указали на серьезный экономический кризис в Германии
РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи
Раскрыто, как вероятное банкротство Украины в 2026 году отразится на СВО
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 украинских БПЛА
«Обязательство сохраняется»: генсек НАТО нашел способ порадовать Киев
Врач объяснила, почему полезны зимние прогулки
Малышева рассказала о пользе кулебяки
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.