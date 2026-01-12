КНДР показала подводную «аномалию» с водоизмещением 8700 тонн В КНДР завершается строительство атомной субмарины с водоизмещением 8700 тонн

КНДР подошла к завершению строительства атомной подводной лодки с баллистическими ракетами, которую эксперты называют одним из самых серьезных технологических прорывов страны, пишет издание «Взгляд». Авторы пишут, что изобретение северокорейцев — это аномалия, куда большая чем ядерное оружие Израиля.

По имеющимся данным, длина субмарины превышает 100 метров, а водоизмещение составляет около 8700 тонн. Подлодка оснащена ядерным реактором, шестью торпедными аппаратами и ракетными шахтами. Основным вооружением, как предполагается, станут твердотопливные баллистические ракеты «Пугкусон-6» длиной около 13 метров.

Как пишет издание, оценки дальности этих ракет существенно различаются. Реальный уровень развития химической отрасли КНДР остается неизвестным. В открытых источниках фигурирует разброс от 4 до 12 тыс. километров, однако, по мнению авторов, без летных испытаний все подобные расчеты остаются предположениями.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что реализация этого проекта является ключевым элементом оборонной политики, основанной на «сильнейшей ударной мощи». По его словам, новая АПЛ станет важным сдерживающим фактором. Дальнейшее укрепление ядерного щита он назвал «долгом нынешнего поколения».