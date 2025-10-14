Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:23

В Китае потеряли дар речи из-за российской подлодки

Baijiahao: российская подлодка «Палтус» удивила военнослужащих Китая

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая были сильно удивлены, получив в свое распоряжение российские подводные лодки, сообщает издание Baijiahao. В частности, их впечатлили особенности субмарины проекта 877 «Палтус», которая оказалась тихой и крайне простой в управлении, из-за чего солдаты «потеряли дар речи».

Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями, — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что Китаю потребовались средства противодействия американским подлодкам. Пекин в первую очередь искал тихие субмарины. В конечном итоге выбор пал на российские субмарины проекта «Палтус», которые превзошли все ожидания, отмечает издание.

Ранее обозреватель 19fortyfive Калеб Ларсон заявил, что российская подлодка серии «Палтус» держит страны НАТО в страхе в течение десятилетий. По его словам, на вооружении субмарины стоит крылатая ракета «Калибр», что делает ее опасной для Североатлантического альянса.

Китай
КНР
Россия
подлодки
субмарины
