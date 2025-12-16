Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово Юрист Курбаков: родители и психологи должны быть в ответе за трагедию в Одинцово

Ответственность за трагедию в Одинцово, где подросток совершил вооруженное нападение на школу, должны нести родители подозреваемого и психологи, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник, педагог, Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его мнению, необходимо ввести контроль над компьютерными играми, которые пропагандируют насилие.

Сегодняшняя трагедия в школе Одинцово — это прямое следствие системного игнорирования ряда тревожных факторов, которые годами не находили должного внимания со стороны всех ответственных структур. Во-первых, очевидно, что родители подростка-убийцы не исполняли своих обязанностей в полном объеме. Во-вторых, школа, социальные педагоги и психологи — все они несут прямую ответственность за выявление и коррекцию девиантного поведения учащихся. Если у подростка были признаки радикализации, агрессии, тяги к насилию — где была профилактическая работа? — высказался Курбаков.

Он отметил, что забота о воспитании, контроль за окружением и интересами ребенка — это не задача школы, а первостепенная обязанность родителей. По мнению юриста, если подросток открыто публикует в социальных сетях неонацистскую символику, цитирует террористические манифесты и поддерживает идеологию ненависти, это явный признак проблем в семье.

Государству нужно перейти к активному вмешательству в такие ситуации. Почему не были привлечены специалисты, комиссии, родители? Школа не может быть закрытой системой, где каждый учится обособленно, а тревожные сигналы игнорируются. Более того, необходимо говорить о губительном влиянии компьютерных и мобильных игр-шутеров, особенно тех, что пропагандируют насилие, ненависть, расовую и этническую вражду. Виртуальное насилие — это не просто развлечение. Оно формирует искаженное восприятие реальности, снижает эмпатию и может стать катализатором реальных преступлений, — добавил Курбаков.

Он подчеркнул необходимость усиления контроля государства над цифровым контентом, предназначенным для детей, и введения строгих ограничений на распространение агрессивного и экстремистского материала. По словам юриста, также нельзя игнорировать недостаточное внимание со стороны административных и надзорных органов, поскольку качество воспитательной работы лежит и на них.

Ранее родители подростка, устроившего резню в подмосковном Одинцово, охарактеризовали его как нормального человека. По их словам, таким он был и до трагедии, произошедшей в школе во вторник, 16 декабря.