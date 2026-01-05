Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 21:53

Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо

Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) временно прекращена работа, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Для обеспечения безопасности работы гражданской авиации они пока не выпускают и не принимают самолеты. О времени возобновления полетов будет сообщено дополнительно.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее появилась информация, что пассажиры трех ключевых аэропортов Московского региона 4 января столкнулись с массовыми сбоями. Из-за введенных временных ограничений было задержано более 450 рейсов, многие из них — на продолжительное время. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в Домодедово вечером 4 января, а во Внуково и Жуковском — также в ночь с 3 на 4 января.

До этого стало известно, что сразу четыре российских аэропорта остались без авиасообщения. Ограничения вводились в воздушных гаванях Самары, Пензы, а также Домодедово и Жуковском. Кроме того, пришлось закрыть небо над Иваново и Ярославлем.

Домодедово
Жуковский
Росавиация
ограничения
