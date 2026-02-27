Зимняя Олимпиада — 2026
Два российских аэропорта временно прекратили работу

Росавиация: в аэропортах Саратова и Пензы введены временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Саратова и Пензы введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты.

Аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Пулково наблюдаются задержки 12 рейсов. Согласно списку, были отменены рейсы в Ярославль, Стамбул и Калининград. Помимо этого, задержались с вылетом рейсы в Уфу, Баку, Пермь, Москву, Нарьян-Мар, Бухару, Ставрополь, Киров, а также по два рейса в Оренбург и Стамбул.

До этого сообщалось, что аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Уточняется, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временно был закрыт аэропорт Калуги. Позднее ограничения были сняты.

23 февраля самолет, который летел из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку. На борту находилось 74 пассажира. По предварительной информации, причиной случившегося могли стать проблемы с гидравлической системой.

