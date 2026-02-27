В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана

Кремль готовит контакты президента России Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, о точной дате встречи будет объявлено позже.

Такие контакты действительно готовятся. По точным датам мы дадим информацию <...> чуть позже, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Москва внимательно следит за развитием событий на границе между Афганистаном и Пакистаном. Он уточнил, что российская сторона рассчитывает на скорое прекращение боестолкновений. По мнению Пескова, делать какие-либо выводы сейчас рано.

До этого стало известно, что ВВС Афганистана атаковали военные объекты в Пакистане. Удары были нанесены в том числе по целям в Наушере, Джамруде и Фейсалабаде. Политолог Юрий Светов предположил, что полномасштабное военное столкновение между странами маловероятно, но не исключено, что стороны конфликта продолжат обмениваться ударами.