Расчлененное тело нашли на Бали: при чем здесь мошенники и СБУ, подробности

Расчлененное тело нашли на Бали — оно может принадлежать похищенному сыну криминального авторитета Игорю Комарову, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности известны, при чем здесь мошенники и СБУ?

Расчлененное тело нашли на Бали: подробности, что известно

Об обнаружении тела на индонезийском острове сообщило местное издание Kumparan News. На руке убитого обнаружили татуировку с римскими цифрами — такая же, как утверждается, была у Комарова.

Тело сильно разложилось, поэтому определить личность жертвы на первый взгляд невозможно. Останки отправили на ДНК-экспертизу.

Находка была случайной: местные жители обнаружили тело рядом с пляжем Кетевел в округе Гианьяр. Речь идет о некоторых фрагментах тела и внутренних органах. Предположительно, жертва умерла около трех дней назад.

Похищение, при чем здесь мошенники и СБУ

Публикации о похищении Игоря Комарова появились в СМИ около недели назад. В сообщениях утверждалось, что это сын украинского авторитета из Краматорска Сергея Комарова, которому принадлежит сеть мошеннических кол-центров.

По информации СМИ, Игорь отдыхал на одном из островов Малайского архипелага вместе с сыном криминального авторитета из Днепропетровска Ермаком Петровским и блогершей Евой Мишаловой. Группа похитителей смогла найти их по фото, опубликованному девушкой в соцсетях.

Молодого человека вывезли в неизвестное место, отрезали несколько пальцев, изнасиловали и сделали «другие ужасные вещи», утверждают источники. При этом спутники Комарова — Петровский и Мишалова — смогли сбежать от похитителей. За освобождение Игоря требовали $10 млн.

Власти Индонезии или Украины не давали официальных подтверждений о выкупе.

Вместе с тем в Сети появилось видео, на котором, согласно публикациям, Игорь с разбитым лицом рассказывает об участии в деятельности мошеннических кол-центров. Ролик мог быть записан 19 февраля.

Ева Мишалова и Игорь Комаров Фото: Социальные сети

На видео мужчина говорит, что кол-центры контролирует ОПГ «Девятка», которая работает под контролем действующего главы Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, бригадного генерала СБУ. Часть прибыли от работы кол-центров получал криминальный авторитет Александр Петровский по кличке Нарик. За это он получал сотни тысяч долларов ежемесячно. Мошенники занимались вымогательством денег у граждан России.

По словам, предположительно, Игоря, он включился в схему в 2021 году с подачи Петровского. Идея заключалась в следующем: россиянам звонили, представляясь службой безопасности банка, и предлагали перевести деньги на безопасный счет.

«Я являлся владельцем этого кол-центра, он был управляющим и зарабатывал 10%, предоставлял реквизиты, карты, телефонию; „крышу“ и безопасность нам предоставлял Петровский Александр Владимирович, его вознаграждение составляло $15 тыс. в месяц. Также мне известно, что безопасность других адресов обеспечивал Нарик, с них он брал до $30 тыс. в месяц. Остальную безопасность обеспечивали сотрудники СБУ с человеком по фамилии Лысак», — рассказал человек на видео.

Мужчина на видео также утверждает, что он находится «на препаратах», у него «уже нет конечностей», начнется заражение, и умоляет родителей заплатить выкуп.

