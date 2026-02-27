Волонтер перечислил сложности в поисках похищенной девочки в Смоленске

Поиски пропавшей девятилетней девочки в Смоленске осложнялись рельефом местности вокруг места инцидента, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель поискового отряда ПСО «Сальвар» Юрий Василевич. Он напомнил, что версия о похищении не сразу стала основной. При этом волонтеры оперативно выполняли поставленные задачи, отметил специалист.

Вокруг дома природная среда — это овраги, большие водоемы, много забросов, гаражных кооперативов, СНТ. Это все представляет опасность для ребенка, все это нужно было изучать, это были осложняющие факторы, но при этом у нас было огромное количество людей, потому что поиск ребенка — это всегда резонанс, откликается много добровольцев, которые хотят помочь в этом, — сказал поисковик.

Василевич добавил, что место, в котором пропала девочка, имеет криминальное прошлое. Это спальный район на окраине города, «насыщенный маргинальными личностями», подчеркнул волонтер.

Сам факт того, что девочка жила в этом доме в малосемейке, где контингент, скажем так, своеобразный, неблагонадежный, — пояснил Василевич.

Он отметил, что местные жители, волонтеры и все причастные к поискам ребенка испытали счастье от того, что девочку удалось найти живой. По словам поисковика, люди до последнего верили в благоприятный исход.

Ранее местные жители рассказали, что сотрудники СК осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка. По словам одной из женщин, работы велись всю ночь.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы.