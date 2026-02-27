Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:24

Волонтер перечислил сложности в поисках похищенной девочки в Смоленске

ПСО «Сальвар»: поиск девятилетней девочки в Смоленске осложнялся рельефом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поиски пропавшей девятилетней девочки в Смоленске осложнялись рельефом местности вокруг места инцидента, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель поискового отряда ПСО «Сальвар» Юрий Василевич. Он напомнил, что версия о похищении не сразу стала основной. При этом волонтеры оперативно выполняли поставленные задачи, отметил специалист.

Вокруг дома природная среда — это овраги, большие водоемы, много забросов, гаражных кооперативов, СНТ. Это все представляет опасность для ребенка, все это нужно было изучать, это были осложняющие факторы, но при этом у нас было огромное количество людей, потому что поиск ребенка — это всегда резонанс, откликается много добровольцев, которые хотят помочь в этом, — сказал поисковик.

Василевич добавил, что место, в котором пропала девочка, имеет криминальное прошлое. Это спальный район на окраине города, «насыщенный маргинальными личностями», подчеркнул волонтер.

Сам факт того, что девочка жила в этом доме в малосемейке, где контингент, скажем так, своеобразный, неблагонадежный, — пояснил Василевич.

Он отметил, что местные жители, волонтеры и все причастные к поискам ребенка испытали счастье от того, что девочку удалось найти живой. По словам поисковика, люди до последнего верили в благоприятный исход.

Ранее местные жители рассказали, что сотрудники СК осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка. По словам одной из женщин, работы велись всю ночь.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Смоленск
поиски
дети
похищения
отряды
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о дате новых переговоров по Украине
Песков объяснил, как Путин получает данные о зарубежных контактах
Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.