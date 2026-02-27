Автобус с детьми перевернулся по пути на соревнования в Астрахань

Автобус с детьми перевернулся по пути на соревнования в Астрахань

Пятеро детей и водитель пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Транспортное средство везло юных спортсменов из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань.

Водитель микроавтобуса, перевозившего несовершеннолетних пассажиров из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали пятеро детей и водитель транспортного средства, — говорится в сообщении.

В результате аварии в больницу Минеральных Вод были доставлены все пострадавшие, включая детей 11 и 15 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что ремни безопасности значительно снизили вред от последствий.

Ранее два человека погибли в ДТП в Петербурге. Вечером 26 февраля один из водителей не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. Пассажир легковой машины получил крайне тяжелые травмы и был доставлен в больницу.