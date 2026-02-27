Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:23

Автобус с детьми перевернулся по пути на соревнования в Астрахань

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пятеро детей и водитель пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Транспортное средство везло юных спортсменов из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань.

Водитель микроавтобуса, перевозившего несовершеннолетних пассажиров из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали пятеро детей и водитель транспортного средства, — говорится в сообщении.

В результате аварии в больницу Минеральных Вод были доставлены все пострадавшие, включая детей 11 и 15 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что ремни безопасности значительно снизили вред от последствий.

Ранее два человека погибли в ДТП в Петербурге. Вечером 26 февраля один из водителей не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. Пассажир легковой машины получил крайне тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Астрахань
дети
ДТП
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп
В Киеве обозначили сроки встречи Путина, Трампа и Зеленского
Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.