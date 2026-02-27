Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:21

Стало известно, как отличается зарплата шаурмистов в Москве и Петербурге

«МК в Питере»: в Петербурге шаурмисты зарабатывают на 15% меньше, чем в Москве

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге шаурмисты зарабатывают на 15% меньше, чем их коллеги из Москвы, пишет «МК в Питере». По данным издания, такие специалисты получают около 100 тыс. рублей в месяц, в то время как в столице им предлагают на 50 тыс. рублей больше.

За год зарплата московских шаурмистов выросла до 150 тыс. рублей. Такой доход, как правило, у тех, кто совмещает должности повора, администратора и кассира. В среднем смена шаурмиста в столице стоит 5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 4 тыс. рублей.

Итоговый доход зависит от множества факторов, в том числе проходимости места, графика и нагрузки. В некоторых заведениях петербургским шаурмистам предлагают отрабатывать смену за 400 рублей.

Ранее юрист Ирина Шестерякова заявила, что работодатель не может запретить сотруднику раскрывать размер своей зарплаты, а попытка увольнения за разглашение этих сведений обернется для компании штрафом до 50 тыс. рублей. Она пояснила, что подобные запреты часто включают в локальные акты и трудовые договоры.

зарплаты
Санкт-Петербург
Москва
профессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Стало известно, когда начнется сезон цветения и пыльцы
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.