Стало известно, как отличается зарплата шаурмистов в Москве и Петербурге «МК в Питере»: в Петербурге шаурмисты зарабатывают на 15% меньше, чем в Москве

В Санкт-Петербурге шаурмисты зарабатывают на 15% меньше, чем их коллеги из Москвы, пишет «МК в Питере». По данным издания, такие специалисты получают около 100 тыс. рублей в месяц, в то время как в столице им предлагают на 50 тыс. рублей больше.

За год зарплата московских шаурмистов выросла до 150 тыс. рублей. Такой доход, как правило, у тех, кто совмещает должности повора, администратора и кассира. В среднем смена шаурмиста в столице стоит 5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 4 тыс. рублей.

Итоговый доход зависит от множества факторов, в том числе проходимости места, графика и нагрузки. В некоторых заведениях петербургским шаурмистам предлагают отрабатывать смену за 400 рублей.

Ранее юрист Ирина Шестерякова заявила, что работодатель не может запретить сотруднику раскрывать размер своей зарплаты, а попытка увольнения за разглашение этих сведений обернется для компании штрафом до 50 тыс. рублей. Она пояснила, что подобные запреты часто включают в локальные акты и трудовые договоры.