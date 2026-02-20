Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам объяснили, можно ли рассказывать о своей зарплате

Юрист Шестерякова: сотрудники имеют право разглашать размеры зарплат

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работодатель не может запретить сотруднику раскрывать размер своей зарплаты, а попытка увольнения за разглашение этих сведений обернется для компании штрафом до 50 тыс. рублей, заявила ТАСС профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова. Юрист пояснила, что подобные запреты часто включают в локальные акты и трудовые договоры, однако закон не относит информацию об оплате труда ни к коммерческой, ни к личной тайне, что делает такие условия недействительными.

Так как сведения о заработной плате — это не коммерческая тайна и не вообще какая-то тайна, не персональные данные работника, значит, и сохранять их работник не должен, — объяснила эксперт.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что расторжение трудового договора через мессенджер недопустимо, так как противоречит требованиям Трудового кодекса. Специалист пояснил, что подобный способ не позволяет надлежаще оформить документы и не дает уверенности в том, что работник ознакомлен с приказом и понимает его содержание, если только обратное не прописано в трудовом соглашении.

Кроме того, бизнес-консультант Илья Русяев сообщил, что начальник вправе ввести запрет на использование личных смартфонов в течение рабочего дня. Эксперт подчеркнул, что такое ограничение должно вводиться с соблюдением норм трудового законодательства.

