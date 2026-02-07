Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 13:48

Юрист объяснил, возможно ли увольнение сотрудника через мессенджер

Юрист Курбаков: увольнение через мессенджер не соответствует Трудовому кодексу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уволить сотрудника через мессенджер невозможно, поскольку это нарушает нормы Трудового кодекса РФ, заявил юрист Иван Курбаков в интервью РИА Новости. Он пояснил, что такой способ не обеспечивает законного документального оформления и не гарантирует, что работник получил и осознал приказ, если иное прямо не указано в трудовом договоре.

Статья 84.1 ТК РФ прямо устанавливает, что прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись, — сказал юрист.

Ранее адвокат Надежда Борзенко заявила о существовании периодов, когда увольнение сотрудника недопустимо. По ее словам, расторжение трудового договора является незаконным, если работник находится в отпуске или на больничном. Особой защитой пользуются беременные женщины и сотрудники в отпуске по уходу за ребенком, а для увольнения несовершеннолетнего требуется согласие Государственной инспекции труда.

Между тем, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, сокращение финансирования привело к увольнению более 1200 ее сотрудников. ВОЗ удалось сохранить около 1100 ставок благодаря таким мерам, как завершение срочных контрактов и досрочный уход персонала на пенсию.

юристы
увольнения
мессенджеры
Трудовой кодекс
