Юрист объяснил, возможно ли увольнение сотрудника через мессенджер

Уволить сотрудника через мессенджер невозможно, поскольку это нарушает нормы Трудового кодекса РФ, заявил юрист Иван Курбаков в интервью РИА Новости. Он пояснил, что такой способ не обеспечивает законного документального оформления и не гарантирует, что работник получил и осознал приказ, если иное прямо не указано в трудовом договоре.

Статья 84.1 ТК РФ прямо устанавливает, что прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись, — сказал юрист.

Ранее адвокат Надежда Борзенко заявила о существовании периодов, когда увольнение сотрудника недопустимо. По ее словам, расторжение трудового договора является незаконным, если работник находится в отпуске или на больничном. Особой защитой пользуются беременные женщины и сотрудники в отпуске по уходу за ребенком, а для увольнения несовершеннолетнего требуется согласие Государственной инспекции труда.

