Почему не работает Telegram сегодня, 4 марта: сбои, замедление, блокировка

Сегодня, 4 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, планируется ли полная блокировка или Telegram могут разблокировать?

Где не работает Telegram 4 марта

Пользователи сообщают, что в Telegram не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы фиксируются независимо от устройства в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» фигурируют десятки жалоб за сутки на Telegram. Ранее этот показатель составил 162. О сбоях сообщают из Москвы — 28%, Челябинской области — 14%, Башкирии, Краснодарского края — по 10%, Татарстана, Ростовской, Саратовской областей, Тюмени — по 7%, Свердловской, Новосибирской, Ярославской областей — по 3%.

По меньшей мере 546 жалоб за сутки накопилось на Downdetector.su. Здесь по числу обращений особенно выделяются Адыгея, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Приморский край. Более половины жалоб (56%) касаются сбоя мобильного приложения, остальные сообщения включают проблемы с оповещениями (18%), общий сбой (13%), сбой сайта (6%) и личного кабинета (2%).

Почему не работает Telegram сегодня, 4 марта

В начале февраля Роскомнадзор сообщил, что принял меры против Telegram, так как мессенджер не соблюдает российские законы. В частности, речь идет о требованиях по защите персональных данных, противодействию мошенничеству, экстремизму и терроризму.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует российским законам.

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — заявил он.

Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». Администрация мессенджера удаляет соответствующие сервисы, однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты.

Полная блокировка Telegram в России или отмена замедления

СМИ ранее сообщили о блокировке Telegram в первых числах апреля, при этом ссылаясь на «источники в Кремле» — якобы решение уже принято. Одним из поводов назвали участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

К апрелю, пишут источники, Telegram будет работать только в зоне спецоперации. Ранее военкоры писали о важности мессенджера на передовой с точки зрения коммуникации между бойцами; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не может себе представить», чтобы военные зависели от иностранного мессенджера.

Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке Telegram сделал заявление: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов ранее предположил, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора — в этом случае он будет полностью заблокирован.

Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства.

