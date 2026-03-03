Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 16:22

В MAX опровергли слухи о вирусе в мессенджере

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Сведения о вирусе для Android, распространяющемся через национальную платформу MAX, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Специалисты центра безопасности опровергли угрозу, заверив, что персональная информация пользователей находится под надежной защитой.

Информация о распространении вируса в MAX не соответствует действительности. Специалисты центра безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное ПО, — говорится в сообщении.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в текущем году цифровые технологии в жилом секторе достигнут новой ступени развития, позволив управляющим компаниям информировать граждан об аварийных ситуациях через мессенджер MAX. По мнению эксперта, такой метод обеспечит сохранность персональных данных, поскольку применение зарубежных сервисов нередко сопровождалось утечками информации.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения России сообщили о запуске дистанционного закрытия больничных листов через платформу MAX. При необходимости продления периода нетрудоспособности медицинский работник определяет потребность в личной явке, а при наличии сомнений или нужде в дополнительных исследованиях направляет пациента на очный прием.

