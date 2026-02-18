Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ Эксперт ЖКХ Бондарь: УК могут оповещать жильцов о коммунальных авариях через MAX

Цифровизация жилого сектора в 2026 году выходит на новый уровень, теперь управляющие компании смогут оповещать жильцов о коммунальных авариях через мессенджер MAX, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такой подход защитит личные данные граждан, так как использование иностранных мессенджеров часто приводило к утечкам информации.

Цифровизация жилого сектора в 2026 году, на мой взгляд, переходит на новый уровень. Теперь общение жильцов с УК и поставщиками ресурсов переносится в единую систему — в мессенджер MAX. Думаю, это наведет порядок в переписке и защитит данные людей, так как чаты в иностранных приложениях часто могли привести к утечкам информации. Особенно важна работа MAX во время аварий. Если в мороз отопление отключается, диспетчеры могут мгновенно оповестить жильцов. Кроме того, если в квартирах становится слишком холодно, информация об этом через официальные чаты может быстрее попасть в надзорные органы, что затруднит попытки скрыть масштаб проблемы, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что правительство уже обновило правила управления домами, и теперь использование платформы MAX, вероятно, станет обязательным для УК. Эксперт по ЖКХ добавил, что с февраля 2026 года в профиле компании в этом мессенджере должна отображаться вся важная информация: от телефонов диспетчеров до графиков работ.

Правительство также обновило правила управления домами Постановлением от 26.01.2026 № 40. Похоже, что использование платформы MAX теперь будет обязательным условием для работы УК. С февраля 2026 года в профиле компании в мессенджере должна быть видна вся важная информация: телефоны диспетчеров, графики работы и адреса офисов. Это может избавить жителей от долгого поиска контактов, когда в доме что-то ломается, — подытожил Бондарь.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что закрыть больничный лист, пройти консультацию у врача и записаться на прием в поликлиниках теперь можно через мессенджер MAX. По его словам, благодаря новым возможностям доктора смогут наблюдать за состоянием пациента удаленно и решать, нужен ли ему личный визит в поликлинику или достаточно онлайн-приема.