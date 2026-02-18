Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 08:05

Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ

Эксперт ЖКХ Бондарь: УК могут оповещать жильцов о коммунальных авариях через MAX

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цифровизация жилого сектора в 2026 году выходит на новый уровень, теперь управляющие компании смогут оповещать жильцов о коммунальных авариях через мессенджер MAX, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такой подход защитит личные данные граждан, так как использование иностранных мессенджеров часто приводило к утечкам информации.

Цифровизация жилого сектора в 2026 году, на мой взгляд, переходит на новый уровень. Теперь общение жильцов с УК и поставщиками ресурсов переносится в единую систему — в мессенджер MAX. Думаю, это наведет порядок в переписке и защитит данные людей, так как чаты в иностранных приложениях часто могли привести к утечкам информации. Особенно важна работа MAX во время аварий. Если в мороз отопление отключается, диспетчеры могут мгновенно оповестить жильцов. Кроме того, если в квартирах становится слишком холодно, информация об этом через официальные чаты может быстрее попасть в надзорные органы, что затруднит попытки скрыть масштаб проблемы, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что правительство уже обновило правила управления домами, и теперь использование платформы MAX, вероятно, станет обязательным для УК. Эксперт по ЖКХ добавил, что с февраля 2026 года в профиле компании в этом мессенджере должна отображаться вся важная информация: от телефонов диспетчеров до графиков работ.

Правительство также обновило правила управления домами Постановлением от 26.01.2026 № 40. Похоже, что использование платформы MAX теперь будет обязательным условием для работы УК. С февраля 2026 года в профиле компании в мессенджере должна быть видна вся важная информация: телефоны диспетчеров, графики работы и адреса офисов. Это может избавить жителей от долгого поиска контактов, когда в доме что-то ломается, — подытожил Бондарь.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что закрыть больничный лист, пройти консультацию у врача и записаться на прием в поликлиниках теперь можно через мессенджер MAX. По его словам, благодаря новым возможностям доктора смогут наблюдать за состоянием пациента удаленно и решать, нужен ли ему личный визит в поликлинику или достаточно онлайн-приема.

MAX
мессенджеры
россияне
ЖКХ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.