Мурашко сообщил о новой функции в MAX для работающих россиян

Закрыть больничный лист, пройти консультацию у врача и записаться на прием в поликлиниках теперь можно через мессенджер MAX, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он объяснил, что благодаря новым возможностям доктора смогут наблюдать за состоянием пациента удаленно и решать, нужен ли ему личный визит в поликлинику или достаточно онлайн-приема, передает РИА Новости.
Сегодня — это закрытие больничных листов, консультации «врач — пациент» и ряд других сервисов, там запись на прием к врачу, — перечислил глава Минздрава.
По словам Мурашко, новая система уже получила положительные отклики как со стороны медицинского персонала, так и от пациентов.
В целом мы видим, что это очень удобно сразу, врачи оценивают позитивно, пациенты оценивают позитивно, поэтому развивать это направление будем, — заключил министр.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал платформу MAX доступной альтернативой другим мессенджерам в России. По его словам, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам, уточнил пресс-секретарь президента РФ.