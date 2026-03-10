Удар Ирана по столице Бахрейна привел к жертвам МВД Бахрейна: в результате удара Ирана по Манаме погиб человек

Один человек стал жертвой и несколько получили ранения в результате удара Ирана, нанесенного по жилому зданию в центре Манамы, сообщила пресс-служба МВД Королевства Бахрейн. Под обстрел попал многоквартирный дом.

Точное количество пострадавших в настоящий момент не разглашается, информация уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали в результате вопиющей иранской агрессии против жилого дома в столице Манаме, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее бахрейнская госкомпания Bapco Energies объявила форс-мажор из-за продолжающихся иранских атак в регионе и недавнего удара по энергоблоку дочернего НПЗ. Решение принято на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В ночь на 9 марта мощный взрыв прогремел на базе Пятого флота Военно-морских сил США в столице Бахрейна Манаме. На опубликованных в Сети кадрах сначала виден огненный гриб. После этого над местом взрыва появляется черный густой дым, который затягивает ночное небо.