«По-дружески»: Трамп нацелился на еще одну страну Трамп утверждает, что США могут по-дружески установить контроль над Кубой

Изменение статуса Кубы произойдет при любом раскладе, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде. По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты, включая установление контроля над островом.

Трамп уверен, что Гавана находится в глубочайшем кризисе. Она должна либо согласиться на сделку с Белым домом, либо Соединенные Штаты решат вопрос самостоятельно.

Это может произойти по-дружески, а может и нет. Это не будет иметь значения, потому что они действительно на пределе. У них нет энергии, нет денег. Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть, — резюмировал американский лидер.

По его мнению, критическое положение острова делает соглашение неизбежным. Кубинские власти это заявление на официальном уровне пока не комментировали.

Ранее Трамп отметил, что не предполагал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил во время своего второго президентского срока. При этом он назвал недавние операции, включая действия против Ирана, лишь краткосрочной «экскурсией». Политик уже санкционировал масштабные военные операции против Ирана, удары по объектам в Сирии и Йемене, а также усилил присутствие в Европе. В его планах «решение проблем» ряда других стран.