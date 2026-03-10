Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 04:06

Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Приамурье

Прокуратура: в Приамурье восемь человек пострадали при столкновении четырех авто

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На трассе в Амурской области при столкновении четырех легковых автомобилей пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент случился на путепроводе в Белогорске. Участниками аварии стали автомобили Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio.

В результате ДТП пострадало восемь человек, шестерым из которых потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение, — говорится в публикации.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Среди жертв ДТП оказалась трехмесячная девочка. Предварительно, водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.

Кроме того, в Приозерском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с легковушкой, в результате чего погибли два человека, находившиеся в автомобиле, и пострадали трое. После удара автобус съехал в кювет. В салоне в момент аварии находились 19 пассажиров, включая одного ребенка.

Амурская область
ДТП
прокуратура
пострадавшие
