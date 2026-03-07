Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией Подростки попали под машину, когда перебегали дорогу на красный свет в Иркутске

Двое подростков попали под машину в Ленинском округе Иркутска, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, пострадавшим оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, 06.03.2026 в Ленинском округе Иркутска совершен наезд на двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. Кроме того, в результате столкновения трех автомашин на Байкальской травмирован один несовершеннолетний пассажир, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Babr Mash, подростки попали под машину, когда бежали на красный свет. По предварительной информации, школьники решили проскочить через дорогу у ТЦ «Кипарис».

