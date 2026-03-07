Зимняя Олимпиада — 2026
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 7 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 124 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 29 БПЛА — над территорией Брянской области, 15 БПЛА — над территорией Орловской области, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над территорией Рязанской области, восемь БПЛА — над территорией Калужской области, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, по шесть БПЛА — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по пять БПЛА — над территориями Тульской и Самарской областей, три БПЛА — над территорией Липецкой области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, по два БПЛА — над территориями Саратовской и Ульяновской областей и один БПЛА — над территорией Ивановской области», — рассказали в Минобороны.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
ВСУ
ВС РФ
ПВО
