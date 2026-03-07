Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 09:38

Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ

Богомаз: ВСУ атаковали агропредприятия в Брянской области

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате повреждения получили производственный склад и административное здание. Никто в результате происшествия не пострадал.

В результате атаки в Выгоничском районе на территории АПХ «Мираторг» повреждено административное здание. В Брасовском районе на территории агрохолдинга «Охотно» поврежден производственный склад, — сказано в сообщении.

Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской.

Тем временем глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что жителей четырех домов города Ельца эвакуировали из-за угрозы неразорвавшейся боевой части упавшего дрона ВСУ. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи видно многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. Большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

