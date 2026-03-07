Российский космический аппарат потеряли из-за аварии

Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» был признан утерянным после аварии, произошедшей 4 марта, сообщила компания «Космическая связь». Специалисты отметили, что причины происшествия не ясны.

Моментальное отключение космического аппарата в силу неизвестных причин. Попытки специалистов ГП КС и АО «Решетнев», производителя космического аппарата, восстановить работу спутника не дали нужного результата и теперь спутник можно считать утерянным, — говорится в сообщении компании.

В настоящее время специалисты анализируют возможные причины нештатной ситуации и занимаются нейтрализацией ее последствий. В компании уточнили, что часть потребителей сможет восстановить прием спутникового телевидения в ближайшие дни после перенастройки оборудования на другую орбитальную позицию. Остальным абонентам потребуется до месяца для возобновления возможности приема сигнала.

«Космическая связь» уже объявила о планах по замене утраченного аппарата. Объявлен конкурс на создание нового спутника «Экспресс-АТ3», который будет обладать аналогичной зоной охвата. Его запуск и начало работы на орбите запланированы на конец 2030 года. Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств предприятия.

Ранее космическая компания SpaceX сообщила о потере управления одним из спутников Starlink в результате возникшей аномалии. Связь со спутником, находившимся на высоте 418 километров, была утрачена, и он стал неконтролируемым.