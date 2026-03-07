Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:07

Российский космический аппарат потеряли из-за аварии

На космическом аппарате «Экспресс-АТ1» произошла авария

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» был признан утерянным после аварии, произошедшей 4 марта, сообщила компания «Космическая связь». Специалисты отметили, что причины происшествия не ясны.

Моментальное отключение космического аппарата в силу неизвестных причин. Попытки специалистов ГП КС и АО «Решетнев», производителя космического аппарата, восстановить работу спутника не дали нужного результата и теперь спутник можно считать утерянным, — говорится в сообщении компании.

В настоящее время специалисты анализируют возможные причины нештатной ситуации и занимаются нейтрализацией ее последствий. В компании уточнили, что часть потребителей сможет восстановить прием спутникового телевидения в ближайшие дни после перенастройки оборудования на другую орбитальную позицию. Остальным абонентам потребуется до месяца для возобновления возможности приема сигнала.

«Космическая связь» уже объявила о планах по замене утраченного аппарата. Объявлен конкурс на создание нового спутника «Экспресс-АТ3», который будет обладать аналогичной зоной охвата. Его запуск и начало работы на орбите запланированы на конец 2030 года. Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств предприятия.

Ранее космическая компания SpaceX сообщила о потере управления одним из спутников Starlink в результате возникшей аномалии. Связь со спутником, находившимся на высоте 418 километров, была утрачена, и он стал неконтролируемым.

космос
спутники
Россия
телевидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Emirates приостановила все рейсы
Многодетная мама и двое малышей погибли в страшном пожаре под Новосибирском
Меркель призвала положить конец зависимости от США
Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя
Россиянки высказали недовольство уровнем зарплаты
Катарские военные сбили ракеты
В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах
Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов
Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока
«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи
Россия приостановила авиасообщение с Ближним Востоком
Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта
Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина
Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам
Энергетические объекты области Украины получили повреждения
«Герань» поразила украинский Ми-8
Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке
Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Элитный район Лондона захлестнула волна преступности
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.