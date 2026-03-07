Меркель призвала ЕС избавиться от гнета США и вернуться к диалогу с Россией Меркель призвала ЕС к независимости от США и дипломатии с Россией по Украине

Евросоюзу нужно проявлять большую самостоятельность на мировой арене, в том числе действовать независимо от США, и активнее использовать дипломатические инструменты для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает DPA со ссылкой на слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По ее словам, еще в 2021 году она говорила, что диалог с Россией не должен оставаться исключительно в ведении американцев.

Европа должна больше, чем когда-либо, взять свою судьбу в собственные руки, — сказала она.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны столкнутся с необходимостью вернуться к сотрудничеству с Россией для выживания из-за последствий ближневосточного кризиса. Он назвал отказ от дешевого российского газа стратегическим просчетом Евросоюза, который обернулся против него самого.

До этого стало известно, что страны Европы все больше осознают необходимость возобновления диалога с Россией. Однако, как считают инсайдеры, европейским лидерам пока так и не удается прийти к единому мнению по этому вопросу.