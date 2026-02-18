Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 11:31

В Госдуме высказались о причинах ухудшения экономики Германии

Депутат Журавлев: отказ ФРГ от газа из РФ привел к росту цен на немецкие товары

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отказ Германии от российского трубопроводного газа привел к резкому подорожанию немецких товаров и, как следствие, падению спроса на них, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, благополучие Германии строилось на дешевых энергоносителях из РФ и усердной работе местных специалистов.

Все хваленое немецкое экономическое благополучие, как бы банально это ни звучало, держалось исключительно на дешевом трубопроводном российском газе. Почти дармовые энергоносители плюс пунктуальность и исполнительность рабочих из ФРГ давало связку, к надежности которой во всем мире успели привыкнуть. Это, кстати, хорошо понимала экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая с РФ вынужденно дружила. Она знала, что это приносит ее стране финансовую выгоду. Убрали из формулы газ — продукция подорожала, и ее больше никто не хочет брать, несмотря на широко разрекламированное немецкое качество. Вот и потянулись крупные промышленники из ФРГ в Венгрию и Словакию, — пояснил Журавлев.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что в бундестаге усиливается давление на кабинет министров с требованием возобновить закупки российского газа. При этом правительство игнорирует тот факт, что Германия уже на 96% зависит от американского СПГ.

Германия
Россия
энергоресурсы
Ангела Меркель
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
