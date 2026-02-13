В парламенте Германии требуют от правительства возобновить поставки российского газа, заявил в интервью «Известиям» представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре. По данным немецких СМИ, депутаты обеспокоены растущей зависимостью ФРГ от американского СПГ, доля импорта которого составляет уже 96%. Однако, по словам Котре, немецкое правительство этой зависимости не признает.

Эти аспекты обсуждались в бундестаге в рамках запросов к федеральному правительству. Однако в своих ответах оно дало понять, что не признает никакой зависимости от США, которая имеет отношение к энергетической политике, — сказал Котре.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на сессии Европарламента, что стоимость энергоресурсов в Европе сохраняет неоправданно высокий уровень и остается подверженной резким скачкам. По ее оценке, сложившаяся ситуация оказывает значительное давление на европейский бизнес и рядовых граждан.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что период доступных энергоресурсов из России для государств Европы завершился в 2022 году. Политик выразил убежденность, что прежняя ситуация более не повторится.