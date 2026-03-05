В Совфеде не увидели желания Ирана вести переговоры с США Сенатор Василенко: Иран не намерен вести переговоры с США и Израилем

США пытаются уйти от ответственности за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и заявляют о готовности Тегерана пойти на уступки Западу, сказал NEWS.ru сенатор, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда РФ с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко. При этом Исламская Республика не намерена вести диалог с противниками, подчеркнул он.

Сейчас США, вероятно, будут стремиться начать переговоры с Ираном. Недавно уже прозвучали первые сигналы: президент США в эфире заявил, что готов разговаривать и что Иран якобы готов пойти на уступки. Однако это не соответствует действительности. Иран не намерен вести диалог ни с Израилем, ни с Соединенными Штатами, — заявил парламентарий.

Василенко считает, что текущие события вышли за рамки обычного конфликта, потому что действия Вашингтона и Тель-Авива привели к началу полномасштабных боевых действий в регионе.

Верховный лидер подвергся нападению, террористическому акту, который привел к гибели. Поэтому никаких переговоров не будет — только слова. США и Израиль фактически развязали полномасштабную войну в Персидском заливе. Она затянется надолго, потому что Иран готов сражаться и отстаивать свои интересы, — заключил Василенко.

Ранее стало известно, что Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами. По данным СМИ, в ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.