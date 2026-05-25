25 мая 2026 в 00:00

Союз с США трещит по швам: арабский мир ждет конец после войны с Ираном

Ровно 45 лет назад, 25 мая 1981 года, был создан Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Одним из ключевых принципов организации стала ее опора на собственные силы в вопросах безопасности. Однако следовали ему недолго: уже вскоре страны-участницы начали искать военной помощи со стороны США. Почему эта стратегия оказалась ошибочной и как спустя годы ССАГПЗ вновь стремится к автономии — в материале NEWS.ru.

Как и зачем создавали ССАГПЗ

После Исламской революции в Иране 1979 года и начала ирано-иракской войны в 1980-м монархии Персидского залива поняли, что обеспечить внутреннюю стабильность и добиться относительной безопасности в регионе они смогут только сообща. Кроме того, они осознавали необходимость координации действий на экономическом направлении — главным образом в вопросах поставок энергоресурсов на мировой рынок.

В феврале 1981 года в Эр-Рияде состоялась встреча министров иностранных дел Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. На ней представители шести монархий достигли договоренности о создании регионального объединения, которая была подкреплена в мае — на первом совещании в верхах, где были приняты базовые документы Совета.

Вскоре после создания ССАГПЗ было учреждено большое количество международных компаний и институтов для сотрудничества стран Залива. Первые соглашения, заключенные участниками Совета, носили экономический характер, однако уже в 1983 году они провели первые совместные военные учения, призванные продемонстрировать их готовность к партнерству в этой сфере. Годом позже монархии приняли единую оборонную стратегию — участие в ее разработке принимали военные специалисты из всех шести стран. Таким образом, было решено сформировать совместные вооруженные силы, которые впоследствии получили название «Щит полуострова».

Фото: Zhang Ning/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Под «зонтиком» у США

Поначалу страны — участницы ССАГПЗ декларировали полную самостоятельность объединения в вопросах безопасности. Однако этот курс резко изменился уже в следующем десятилетии: после того как Вооруженные силы Ирака атаковали Кувейт в августе 1990 года, страны Залива были вынуждены обратиться за помощью к США.

Силами созданной ими многонациональной коалиции Кувейт был освобожден в феврале 1991-го, а отношения ССАГПЗ с их новыми стратегическими союзниками продолжили укрепляться и вылились в подписание серии двухсторонних оборонных соглашений. Вашингтон начал предоставлять монархиям военную поддержку, помогая обеспечивать безопасность морских торговых путей, продавая оружие и поставляя разведданные. За счет этого сохранялась стабильность арабских режимов и стабильный экспорт нефти.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что этот союз себя оправдал: члены ССАГПЗ, например, до сих пор используют оборонные технологии, полученные от США и Израиля.

«И давайте не забывать: американский доллар был и остается основной клиринговой валютой по энергетическим контрактам — нефти и газу. Это немаловажный фактор для стран ССАГПЗ, чья экономика держится именно на этих двух столпах», — напомнил эксперт.

Впрочем, назвать «дружбу» участников ССАГПЗ с Западом безоблачной все же нельзя. После прихода к власти в Штатах Джо Байдена в 2020 году между арабскими государствами и Вашингтоном наметилось похолодание. Популистские заявления демократа, сделанные им во время предвыборной кампании, привели к тому, что Саудовская Аравия на протяжении полугода отказывалась принять кого-либо из должностных лиц нового американского правительства в Эр-Рияде.

Напряженность усугубилась еще сильнее после того, как в 2022-м ОПЕК+ отказалась нарастить добычу нефти по требованию Штатов: Вашингтон таким образом хотел добиться снижения цен на черное золото и нанести удар по экономике России. Решение арабских стран администрация Байдена назвала «недальновидным», а также обвинила саудитов в «сговоре» с Москвой. Впрочем, кризис в итоге удалось преодолеть.

Как война с Ираном ударила по отношениям ССАГПЗ и США

Еще одним ударом для союза ССАГПЗ и США стал конфликт на Ближнем Востоке, разгоревшийся в конце февраля 2026 года. После того как Штаты и Израиль развернули масштабную военную операцию против Ирана, Исламская Республика в ответ нанесла удары по территории американских партнеров в регионе. Атакам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в арабских странах, а также размещенные в них военные базы ВС США.

Вскоре после начала конфликта агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что страны Залива разочарованы и возмущены действиями Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Они сказали, что их страны не были заранее предупреждены о нападении США и Израиля и жаловались, что Вашингтон проигнорировал их предупреждения о том, что война будет иметь разрушительные последствия для всего региона», — сообщили представители двух арабских стран.

Также, по словам источников, в регионе сложилось мнение, что американские военные не защищают арабские государства в полной мере. Монархии убеждены, что операция Штатов сосредоточена на защите собственных войск и Израиля, в то время как участники ССАГПЗ вынуждены обороняться сами.

Американист Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что много лет между США и монархиями Залива действовало соглашение «безопасность в обмен на нефть». Однако сегодня оно утратило свою актуальность.

«Американцам уже не настолько нужна арабская нефть. Кроме того, они не могут обеспечить безопасность странам Персидского залива. И это показала не только их война с Ираном. Взять, например, удары Израиля по Катару [в сентябре 2025 года], где находилась штаб-квартира ХАМАС: американская ПВО пропустила эту атаку — просто потому, что так надо. В такой ситуации страны Залива, конечно, всерьез засомневались в американских гарантиях безопасности», — объяснил он.

Что ждет ССАГПЗ в будущем

В апреле 2026 года исследовательская сеть Arab Barometer опубликовала результаты исследования, показавшего, что жители стран арабского мира практически полностью утратили доверие к США. Теперь в качестве партнеров они хотели бы видеть не Штаты, а Китай, Россию, а некоторые — даже Иран. Одобрение внешней политики Америки в регионе находится на историческом минимуме.

Однако Зелтынь полагает, что говорить о полном разочаровании арабских государств в США пока преждевременно. Востоковед призвал не путать политическую риторику с реальностью.

«Да, поведение Вашингтона в ситуации с Ираном было неожиданно сомнительным. Когда началась эта война, все арабы думали: „Великая Америка сейчас одной левой прихлопнет крышку на Иране“. Но Дональд Трамп заколебался, начал сомневаться, отыгрывать все назад. Поэтому и появляются заявления — мол, арабы разочаровались в США», — пояснил эксперт.

На самом деле, считает аналитик, критика арабского мира в адрес Вашингтона призвана подтолкнуть американское руководство к окончательному решению «иранского вопроса» силовым путем. Поэтому ни партнерству с Штатами, ни единству внутри ССАГПЗ, считает Зелтынь, на данный момент ничто не угрожает.

«Что же касается ССАГПЗ, то, наверное, это одно из самых устойчивых союзных формирований на Ближнем Востоке. По сравнению с другими оно до сих пор имеет серьезное значение», — сказал востоковед.

Однако Мирзаян полагает, что арабские государства попытаются пересмотреть свое партнерство с США.

«Но им могут не позволить это сделать. Соединенные Штаты, в частности, выступают категорически против оборонного сотрудничества стран Персидского залива с Китаем», — заключил американист.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
