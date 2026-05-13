Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше

Власти Ирана намерены взять под контроль сеть подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе. До последнего времени Исламская Республика, через которую идет около трети мирового трафика, не взимала плату за функционирование и прокладку этих сетей. Однако теперь ситуация может измениться. Как Тегеран перевернет правила игры, к чему это приведет и что на его действия ответят оппоненты — в материале NEWS.ru.

Что придумали в Иране

Как сообщает агентство Fars News, Иран намерен ввести новые правила, касающиеся эксплуатации подводных телекоммуникационных кабелей в Ормузском проливе. Речь идет о магистралях, которые обеспечивают передачу значительной доли мирового интернет-трафика — в первую очередь из дата-центров в монархиях Персидского залива. В последние годы их количество в регионе стремительно росло, причем большинство таких мощностей принадлежит американским IT-корпорациям, которые вложили в расширение инфраструктуры десятки миллиардов долларов. В их числе — Amazon, Google, Microsoft и другие.

Прежде Иран не требовал от зарубежных государств никакой платы за прокладку и использование кабелей, однако теперь выдвигает ряд жестких условий. Так, проводка любых новых линий отныне должна осуществляться исключительно с разрешения Тегерана и только после уплаты пошлин. Кроме того, все работы по ремонту и техническому обслуживанию сетей должны быть переданы исключительно иранским подрядчикам. В противном случае Вооруженные силы Ирана оставляют за собой право полного выведения из строя этой стратегической телекоммуникационной системы. Ее повреждение может спровоцировать катастрофические последствия для мирового интернета.

Для чего Ирану контроль над кабелями

Сейчас по дну Ормуза пролегает по крайней мере семь крупных телекоммуникационных кабельных систем. Одна из них — ААЕ-1 — связывает Азию, Африку и Европу, другая — FALCON — соединяет Индию, страны Ближнего Востока и Египет. Есть и система Gulf Bridge Inetrnational для связи внутри региона Персидского залива. От этих маршрутов критически зависят две трети пропускной способности мирового интернета между Европой, Ближним Востоком и Азией.

Политолог-международник Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что Иран сегодня переворачивает все правила игры — это касается как функционирования морских торговых путей и норм международного морского права, так и работы оптоволокна, жизненно необходимого для других государств региона.

«Это ответ на все действия США на Ближнем Востоке. Иранцы демонстрируют обрушение всей существующей мировой системы торговли. Самое страшное здесь — даже не то, что делает конкретно Тегеран, а то, что он создает прецеденты, которыми могут воспользоваться другие страны. Они точно так же решат: „А почему Ирану можно это делать, а нам нельзя?“ И все пойдет вразнос», — считает эксперт.

Чем Запад ответит на угрозы Ирана

Сообщения о том, что Иран может устроить своим противникам «цифровой Армагеддон», появлялись еще в апреле. Тогда агентство Tasnim, которое связывают с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), опубликовало подробную карту подводных интернет-магистралей, проходящих по дну Ормузского пролива. СМИ писало, что эти линии могут быть повреждены в результате чрезвычайных происшествий — например, природных катастроф, морских аварий или неких «преднамеренных действий».

«Если несколько основных кабелей в Ормузском проливе будут одновременно перерезаны, цифровая катастрофа потрясет арабские государства Персидского залива», — подчеркнули авторы материала.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что действия Ирана вызовут острую реакцию как со стороны государств — оппонентов Исламской Республики, так и со стороны крупных IT-корпораций.

«Страны, заинтересованные в нормальной, бесперебойной работе этих компаний, окажут серьезное давление на Иран — вплоть до возможного инициирования военного решения. Разумеется, я имею в виду США и Израиль, но, возможно, будет ответ даже со стороны арабских стран-монархий Персидского залива. Заявления Тегерана провоцируют Вашингтон и Тель-Авив к тому, чтобы ударить по Ирану и решить не только проблему с кабелем и мировой торговлей, но и те проблемы, которые подвигли эти две страны на начало боевых действий», — предположил он.

Политолог-американист Борис Межуев придерживается схожего мнения. В разговоре с NEWS.ru он допустил, что все недовольные действиями Исламской Республики государства могут в конечном итоге сформировать коалицию для деблокирования Ормузского пролива.

«Но это вряд ли осуществится быстро — понадобится какое-то время, причем никто не хочет, чтобы инициатором выступил президент США Дональд Трамп: ему очень сложно организовывать хоть какие-то международные коалиции. Возглавить ее может какой-нибудь Карл III, оставив в стороне Трампа.

