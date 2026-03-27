Морское право — все: Иран блокирует Ормуз — Россия закроет Берингов пролив?

Парламент Ирана разрабатывает закон о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив. Сейчас он открыт только для дружественных Исламской Республике стран, включая Россию, Китай и Индию. Опрошенные NEWS.ru эксперты называют сложившуюся ситуацию грандиозным прецедентом захвата международной транспортной артерии, которому США не в силах помешать. Почему Вашингтон готов согласиться с действиями Тегерана и как это изменит маршруты мировой торговли — в материале NEWS.ru.

Почему Иран решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран установил режим максимального благоприятствования для прохода отдельных судов через Ормузский пролив. Сейчас он разрешен танкерам тех государств, которые республика считает дружественными. «Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — подчеркнул глава МИД.

Издание Lloyd's List сообщило, что Тегеран начал взимать плату в размере $2 млн за проход грузовых кораблей через Ормуз. По этой схеме его пересекло как минимум одно судно. При этом Иран намерен вести расчеты за пользование артерией не в долларах, а в юанях, чтобы ускорить процесс мировой дедолларизации.

Кроме того, глава комитета парламента Ирана по благоустройству Мохаммадреза Резаи Кучи сообщил, что законодатели разрабатывают проект, который юридически закрепит контроль Тегерана над проливом.

«Сбор платы за проход создаст источник дохода для страны. <…> Мы обеспечиваем его безопасность, и вполне естественно, что суда и танкеры будут платить пошлины», — сказал он.

По словам политолога Антония Киша, хотя ситуация с Ормузским проливом на первый взгляд выглядит беспрецедентно, к подобному развитию событий все шло уже очень давно.

«Мы уже несколько лет живем в мире, где международное право и западные „правила“ не работают. А это значит, что будет действовать только право сильного. Это диктует очень простую логику международных отношений: каждый, у кого есть силы и возможности, станет отжимать ресурсы, территории и акватории столько, сколько сможет», — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Что сказали в США о перекрытии Ираном Ормузского пролива

США пока нечего противопоставить притязаниям Ирана на Ормузский пролив. В недавнем интервью CNN президент Штатов Дональд Трамп так ответил на вопрос о том, кто по итогам конфликта будет контролировать судоходство в регионе: «Я и аятолла, кем бы он ни был».

Однако до окончания боевых действий Исламская Республика может перекрыть еще одну важнейшую морскую артерию — Баб-эль-Мандебский пролив, смыкающийся с Суэцким каналом. Он уже контролируется йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», то есть иранскими прокси-силами.

Историк-источниковед, политолог Юрий Якорь в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что Трамп заблуждается, говоря об использовании Ормузского пролива совместно с Тегераном.

«Иран на это не пойдет, говорить об этом просто смешно. С чего Тегерану впускать в свои воды и экономику Вашингтон, который для него наряду с Израилем сатана и враг номер один?» — заметил он.

По словам эксперта, морское право сегодня и без Ирана подвергается существенным испытаниям. Блокада Ормузского пролива лишь ускоряет процесс раздела ключевых акваторий и транспортных артерий.

«Достаточно посмотреть на соглашение о международном судоходстве через Босфор. Анкара уже несколько лет строит обходной путь — Стамбульский канал, который будет подконтролен именно ей и станет работать не по международным правилам, а по турецким законам. Зачем нарушать морское право, если можно его обойти?» — воскликнул историк.

Возьмет ли Россия под свой контроль Балтику и Берингов пролив

Опрошенные NEWS.ru эксперты заявили, что «ормузский прецедент» мог бы дать России право взять под контроль находящиеся у ее берегов морские проливы. Однако Москва, по мнению аналитиков, будет действовать тоньше.

Якорь отметил, что самый яркий пример — Берингов пролив. Однако Кремлю пока нет необходимости устанавливать над ним полный контроль, предположил он.

«У нас и так огромный Северный морской путь, на свободное судоходство в котором, невзирая на все санкции, претендует Запад. Эту систему еще выстраивать и отлаживать, обеспечивать ее безопасность. Она не какая-то международная, а полностью наша. Россия обращает внимание на безопасность своего торгового флота по всему миру, а не только на севере. Это может быть куда более интересным и масштабным прецедентом», — подчеркнул историк.

Киш также заметил, что Запад уже несколько лет ведет фактически пиратскую деятельность в отношении РФ, о чем говорил президент Владимир Путин.

«Глава государства поддержал идею обеспечения безопасности наших грузовых судов в международных и иностранных водах. Это означает, что наши танкеры будут сопровождать военные конвои. Поставки станут дороже, но это не тот случай, когда нужно считать пятаки, — престиж мировой морской державы важнее. Мы живем в эпоху нового морского феодализма. Нам придется защищать свои интересы в феодальных традициях — оружием и правом силы», — сказал он.

По словам эксперта, пока у России нет необходимости брать под полный контроль Берингов пролив или Балтику. Однако полностью исключать такой сценарий нельзя, отметил он.

«Международное право — все. Оно осталось совсем в другой жизни. Если Россию доведут окончательно, то у нашей страны, оснащенной крупнейшим и лучшим ледокольным флотом в мире, уникальными военными технологиями, рассчитанными на ведение боевых действий в северных широтах, есть все возможности предъявить свои права на спорные или конфликтные акватории, которые представляют для нас стратегический интерес. Если Иран смог, то уж мы и подавно удивим Запад», — заключил политолог.

Читайте также:

Пять дней до катастрофы: как Иран ответит на новый ультиматум Трампа

Гениальный ход Ирана — нефть через Ормуз за юани: что будет с долларом

Запад принуждает Россию делиться Арктикой