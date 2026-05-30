30 мая 2026 в 21:20

Обученная искать наркотики собака намертво вцепилась в карман чиновника

Служебная собака намертво вцепилась в мундир вице-адмирала ВМС в Чили

Служебная собака, обученная поиску наркотиков, во время официальной церемонии в Чили вцепилась в карман вице-адмирала Артуро Оксли, сообщили на портале BioBioChile. Курьезный инцидент произошел на выпуске кинологических расчетов военно-морского флота страны.

В течение пяти месяцев сотрудников морской полиции и собак породы бельгийская малинуа учили навыкам обнаружения наркотиков. Во время торжественной части один из четвероногих участников неожиданно заинтересовался формой высокопоставленного офицера и вцепился зубами в карман его мундира. Происшествие попало на видео и вызвало оживленную реакцию в соцсетях.

Позже военно-морской флот Чили выпустил заявление, в котором объяснил поведение собаки ее возрастом, темпераментом и уровнем возбуждения. При этом отмечается, что вице-адмирал Оксли не получил травм, пострадали лишь его брюки. Собака же проходит переподготовку и находится под наблюдением специалистов.

Ранее стало известно, что в Японии померанский шпиц впервые в истории поступил на службу в полицию. Пес по кличке Хаку сумел обойти в испытаниях и тестах 51 собаку, включая немецких овчарок и других представителей более мощных пород.

