Педро Паскаль начал судиться с дерзким алкогольным брендом из-за имени

Актер Педро Паскаль начал судебные тяжбы с чилийским алкогольным брендом, названным в свою собственную честь «Педро Пискаль» (Pedro Piscal), передает The Guardian. В материале говорится, что бренд начал свой путь в 2023 году.

Мы перепробовали несколько имен, и Педро Пискаль прижился. Потом мы планировали поездку в регион Писко, и вдруг нам стали приходить письма от адвокатов с резкими формулировками. Мне, простому смертному, приходят письма от суперзвезды? Это меня немного напугало, — отметил основатель компании.

Тем временем имя певицы Тейлор Свифт вновь появилось в судебном разбирательстве между актерами Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Звезду упомянули в материалах по фильму «Все закончится на нас», слушания по которому назначены на май.

Ранее актер Василий Ливанов, поэт Юрий Энтин и продюсер Малик Аминов обратились в Арбитражный суд Москвы с иском против ООО «Цирк чудес продакшн». Заявители требуют взыскать с компании, организующей представления в Москве и Санкт-Петербурге, более 11 млн рублей.