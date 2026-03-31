Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 18:09

Актер и поэт подали иск к цирковой компании

Актер Ливанов подал иск на 11 млн рублей против ООО «Цирк чудес продакшн»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Василий Ливанов, поэт Юрий Энтин и продюсер Малик Аминов обратились в Арбитражный суд Москвы с иском против ООО «Цирк чудес продакшн», сообщает РИА Новости. Заявители требуют взыскать с компании, организующей представления в Москве и Санкт-Петербурге, более 11 млн рублей.

В качестве третьего лица к разбирательству планируют привлечь Российское авторское общество, что указывает на возможный спор в сфере интеллектуальной собственности. На текущий момент исковое заявление оставлено судом без движения из-за ряда технических недочетов в оформлении документов.

В частности, истцам необходимо до 4 мая предоставить сведения о соблюдении претензионного порядка и подтвердить квалификацию лица, подписавшего иск. Ответчиком выступает организация под руководством Татьяны Шульгиной, основным видом деятельности которой является работа учреждений культуры. Под брендом «Цирк чудес» проводятся масштабные шоу на нескольких площадках в обеих столицах.

Ранее 10-я жена Бари Алибасова — младшего Арина подала иск о защите чести и достоинства к своему мужу. Уточнялось, что причиной стали обвинения супруга в наркозависимости, которые девушка отрицает. В доказательство своей правоты девушка показала справку от наркологов.

Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.