Цирковое выступление в российском городе закончилось побегом тигра Тигр сбежал во время выступления и начал прыгать по рядам в Ростове-на-Дону

Цирковое выступление в Ростове-на-Дону сорвалось после побега тигра в зрительный зал и паники среди зрителей, передает «Ростов Главный». Во время номера упала защитная сетка, после чего животные резко направились в сторону зрительного сектора.

На фоне произошедшего началась паника. Люди в зале стали спешно покидать свои места, были слышны крики и суматоха. Эвакуация прошла быстро и организованно, все зрители успели покинуть помещение, пострадавших в результате инцидента нет.

