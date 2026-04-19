19 апреля 2026 в 16:31

Цирковое выступление в российском городе закончилось побегом тигра

Тигр сбежал во время выступления и начал прыгать по рядам в Ростове-на-Дону

Цирковое выступление в Ростове-на-Дону сорвалось после побега тигра в зрительный зал и паники среди зрителей, передает «Ростов Главный». Во время номера упала защитная сетка, после чего животные резко направились в сторону зрительного сектора.

На фоне произошедшего началась паника. Люди в зале стали спешно покидать свои места, были слышны крики и суматоха. Эвакуация прошла быстро и организованно, все зрители успели покинуть помещение, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в индийской деревне района Ханья-Тикри леопард проник в жилище к местному жителю и напал на него. Хищник также атаковал сторожевую собаку. Мужчина выжил, но получил тяжелые увечья. Односельчане опасаются, что зверь теперь может начать охотиться на людей.

Кроме того, в пресс-службе СУ СК по Астраханской области сообщили, что трехлетняя девочка, самовольно покинувшая территорию детского сада, подверглась нападению бездомных псов. Ребенка экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья воспитанницы дошкольного учреждения.

В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

