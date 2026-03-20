Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме В Индии леопард убил сторожевого пса и тяжело ранил хозяина дома

Леопард напал на жителя деревни в районе Ханья-Тикри в Индии в его собственном доме, сообщает HimbuMail. Дикий зверь также растерзал сторожевого пса. Мужчине удалось выжить, однако он получил тяжелые ранения. Местные жители опасаются, что теперь леопард может стать людоедом.

Паника охватила деревни в районе Ханья-Тикри лесного массива Чопал после того, как леопард растерзал 67-летнего мужчину, в результате чего тот получил тяжелые ранения, что вызвало опасения у жителей, что животное может превратиться в людоеда, — говорится в публикации.

До этого в Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку. Сначала хищник поймал собаку и уволок ее в чащу, но той удалось спастись. Позже дикое животное вернулось и атаковало кошку, от которой остались только клочья шерсти. По информации Охотнадзора, напавший на питомцев зверь не имеет видимых травм. Эксперты сразу поставили оборудование, чтобы следить за этой территорией.

Ранее в заповеднике Тадоба-Андхари в Индии фермер погиб после нападения тигра. 75-летний Уддхав Варлу Мохурле зашел в лес ранним утром и стал жертвой хищника. Это уже третий подобный случай в этом районе с начала года. Местные власти призвали жителей избегать посещения лесных массивов в темное время суток.