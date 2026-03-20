20 марта 2026 в 18:29

Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме

Фото: Ronald Wittek/Global Look Press
Леопард напал на жителя деревни в районе Ханья-Тикри в Индии в его собственном доме, сообщает HimbuMail. Дикий зверь также растерзал сторожевого пса. Мужчине удалось выжить, однако он получил тяжелые ранения. Местные жители опасаются, что теперь леопард может стать людоедом.

Паника охватила деревни в районе Ханья-Тикри лесного массива Чопал после того, как леопард растерзал 67-летнего мужчину, в результате чего тот получил тяжелые ранения, что вызвало опасения у жителей, что животное может превратиться в людоеда, — говорится в публикации.

До этого в Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку. Сначала хищник поймал собаку и уволок ее в чащу, но той удалось спастись. Позже дикое животное вернулось и атаковало кошку, от которой остались только клочья шерсти. По информации Охотнадзора, напавший на питомцев зверь не имеет видимых травм. Эксперты сразу поставили оборудование, чтобы следить за этой территорией.

Ранее в заповеднике Тадоба-Андхари в Индии фермер погиб после нападения тигра. 75-летний Уддхав Варлу Мохурле зашел в лес ранним утром и стал жертвой хищника. Это уже третий подобный случай в этом районе с начала года. Местные власти призвали жителей избегать посещения лесных массивов в темное время суток.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет европейского премьер-министра развернулся из-за угрозы теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

