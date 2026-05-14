Опасный хищник растерзал ребенка на пути к храму

В Индии леопард растерзал ребенка на пути к храму

В индийском штате Карнатака леопард напал на 10-летнего мальчика, который вместе с семьей направлялся к храму, сообщает Deccan Herald. Власти временно запретили паломникам пешком подниматься к святилищу.

Инцидент произошел 10 мая на дороге к храмовому комплексу Нагамале. Хищник внезапно выбежал на дорогу, схватил ребенка за шею и утащил его примерно на 50 метров в заросли, где растерзал.

Погибшего мальчика звали Харшит. Он проживал в Бангалоре и приехал вместе с родственниками в паломническую поездку. Мать ребенка Павитра заявила, что посетителей маршрута не предупреждали об опасности нападения диких животных.

Ни водители, ни сотрудники лесного департамента не предупредили нас о диких животных. На маршруте нет никаких предупреждающих знаков. Если бы на тропе были охранники, жизнь моего сына можно было бы спасти, — заявила женщина.

По словам паломников, за посещение храмового парка взимается плата, однако меры безопасности на территории остаются недостаточными. Местные жители сообщили, что это уже не первое нападение леопарда в районе. В январе жертвой хищника стал мужчина, в феврале пострадал восьмилетний ребенок.

