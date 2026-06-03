Фламинго в Подмосковье, Таиланд в Краснодаре: чем грозит ледник Судного дня

Газета Daily Express сообщила, что шесть стран окажутся под угрозой полного исчезновения в том случае, если обрушится ледник Туэйтса в Западной Антарктиде. Если он быстро растает, то уровень Мирового океана поднимется, что приведет к затоплению ряда государств. Каким странам грозит опасность, что будет с Россией — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ледником Судного дня в Западной Антарктиде

Площадь ледника Туэйтса, известного как ледник Судного дня, составляет около 192 тыс. квадратных километров, что сопоставимо с территорией Великобритании или штата Флорида. Его таяние может привести к повышению уровня моря на три — пять метров и катастрофическим изменениям климата. К изучению гиганта ранее приступила международная научная миссия. Эксперты пришли к выводу, что уже сейчас он может представлять серьезные риски для прибрежных районов планеты.

Британский таблоид Daily Express отмечает, что в скором времени ледник может оторваться от континента, после чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения.

«Речь идет об Англии, США, Нидерландах, Мальдивах, Тувалу и Бангладеш», — написали журналисты.

Британский морской геофизик Роберт Лартер предположил, что ледник начнет разрушаться уже в этом году. Спутники показывают, что его основание подтачивают теплые океанические воды.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев добавил, что сильнее всего пострадают низменные территории. Член Русского географического общества Анатолий Таврический в свою очередь подчеркнул, что таяние ледника может привести к «размораживанию» опасных древних бактерий, которые быстро распространятся в океане.

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Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН климатолог и биофизик Алексей Карнаухов предположил, что таяние ледника Судного дня запустит цепную реакцию откалывания других ледников Антарктиды.

«Для многих государств это приговор. Самая высокая точка Мальдив составляет два метра. При подъеме воды выше этой отметки остров затонет», — сказал климатолог.

Какие страны больше всего пострадают в случае обрушения ледника Судного дня

Пострадать от таяния ледника Судного дня в ближайшие годы могут десятки стран. К 2050-му возрастет риск прибрежных наводнений, рассказал NEWS.ru эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко. По его словам, вся Великобритания не уйдет под воду. Но из-за того, что у нее протяженная береговая линия и есть низменные участки, увеличится опасность подтоплений, особенно во время плохой погоды.

«Нидерланды относятся к наиболее уязвимым странам. К счастью, Амстердам десятилетиями развивает дамбы, шлюзы, насосные станции и систему управления водой. В США под угрозой находятся низменные районы Флориды, побережье Мексиканского залива и отдельные участки Атлантического побережья. Речь идет о подтоплениях дорог, домов, канализации и электросетей. Под угрозой может оказаться город Майами — он построен на известковых породах, легко пропускающих воду», — отметил эколог.

Некоторые мегаполисы в Юго-Восточной Азии находятся на более высоких отметках, но могут оказаться в опасности из-за оседания грунта, быстрого роста населения и нехватки инфраструктуры, подчеркнул Рыбальченко. Например, может пострадать столица Индонезии Джакарта.

«В зоне риска — находящаяся на юге Менамской низменности столица Таиланда Бангкок. Кроме того, могут пострадать китайский Шанхай и вьетнамский Хошимин», — сказал эколог.

Как таяние ледника Судного дня отразится на России

Из-за подъема уровня Мирового океана в ближайшие десятилетия в России сильно изменится климат, предположил Рыбальченко. По его словам, возможно, придется возвести новые дамбы в районе Санкт-Петербурга, населенных пунктов Балтийского, Азовского, Черного морей и Дальнего Востока.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На юге будет чаще не хватать влаги, в крупных городах усилятся волны жары и ливни, а на севере начнет серьезнее проседать мерзлота под дорогами, зданиями и трубопроводами. Будет меньше морозов и больше зимних оттепелей. Дождь среди зимы станет обычным явлением. Степи и леса могут сместиться ближе к северу. Волны жары все чаще будут повторяться каждое лето», — прогнозирует Рыбальченко.

В центральных регионах страны станет больше южных видов животных, птиц, моллюсков и насекомых. Некоторые из них (богомол, испанский слизень, паук-оса. — NEWS.ru) уже сейчас осваивают территории севернее исторических границ, отметил он.

«Фламинго, конечно, не начнут массово маршировать по Подмосковью строем под барабанную дробь, — заметил Рыбальченко. — Это работает как рынок недвижимости. Если район стал теплее и есть корм, то животные постепенно „покупают квартиру“ в новом месте».

Когда люди слышат о потеплении на два — четыре градуса, они представляют себе, что Краснодар станет Таиландом, заметил он. Но потепление не отменяет сильные морозы и снегопады, объяснил Рыбальченко.

Что экстрасенсы говорят о леднике Судного дня

Ледник Судного дня может изменить карту мира. Некоторые страны и острова в буквальном смысле смоет с лица земли, поделилась мнением в беседе с NEWS.ru шаманка Аделина Панина. Она предположила, что катастрофа может произойти в ближайшие годы.

«Мы наблюдаем в разных точках мира большой прилив воды: дожди и паводки. Весь 2026 год можно назвать плачевно-водным. Мы помним, какое большое наводнение произошло в Дагестане», — отметила экстрасенс.

По ее словам, в России от подтоплений могут пострадать жители Краснодарского края. Самые безопасные места в нашей стране — Новосибирск, Омск, Магнитогорск, Республика Алтай и Москва, сказала Панина.

«Территория России не исчезнет с карты, как европейские страны», — рассказала шаманка.

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