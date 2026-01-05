Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 10:44

«Катастрофические изменения»: ученые бросились к леднику «Судного дня»

В Антарктиде началась международная научная миссия по изучению ледника Туэйтса

Ледник Туэйтса Ледник Туэйтса Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международная научная миссия приступила к изучению ледника Туэйтса в Антарктиде, известного как ледник «Судного дня», сообщает портал Phys.org. Его полное таяние способно катастрофически повысить уровень Мирового океана. Объект начал движение и может представлять реальные риски для прибрежных регионов планеты.

Его полное таяние может поднять уровень мирового океана на 60 см, а в худшем случае — до трех-пяти метров, что вызовет таяние других ледников и катастрофические климатические изменения, — отмечается в материале.

Спутниковые данные показывают, что основание ледника подтачивают теплые океанические воды, что вызывает образование трещин и ускоряет его разрушение. Для детального изучения процесса Новая Зеландия организует месячную экспедицию к краю ледника.

Ученые будут использовать радары, буровое оборудование и датчики, которые планируется доставлять с помощью вертолетов и даже морских млекопитающих. Цель миссии — оценить реальные масштабы угрозы и скорость возможных изменений, чтобы спрогнозировать последствия для глобальной экосистемы.

Ранее стало известно, что период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года стал самым теплым в Арктике за всю историю наблюдений. Повышение температуры воздуха и воды привело к интенсивному таянию ледников, в результате начались серьезные изменения арктического ландшафта, отметили в источнике.

ледники
Антарктида
ученые
судный день
