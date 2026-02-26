«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале снимок из Антарктиды. На фото она позирует вместе с коллегой в фирменной экипировке RT и с флагом, на котором изображен логотип телеканала. В подписи к снимку она назвала Антарктиду «нашей».

Антарктида — наша! — написала медиаменеджер.

Ранее стало известно, что Симоньян поправилась на 5 кг. В своем Telegram-канале она ответила на критику пользователей ее внешности на фоне лечения онкологического заболевания. Она отметила, что не только набрала вес, но и лишилась волос.

До этого главред RT показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы. Она отнеслась к сложившейся ситуации с юмором, отметив, что только теперь осознала смысл фразы «остатки былой роскоши».

Кроме того, Симоньян опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.

Также сообщалось, что Симоньян стала обладательницей Гран-при национальной литературной премии «Слово» за свою книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Она появилась в прямом эфире церемонии награждения и призналась, что невероятно польщена. Симоньян назвала свою семью соавторами произведения. Она также подчеркнула, что если после прочтения книги хоть один человек придет к вере, значит написала ее не зря.