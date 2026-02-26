Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:59

Россияне установили флаг RT в Антарктиде, побив четыре мировых рекорда

Туристы Аксенов и Попов установили флаг RT в Антарктиде, побив четыре рекорда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Путешественники из России Константин Аксенов и Владимир Попов установили флаг RT в Антарктиде, побив сразу несколько рекордов, пишет соответствующее издание. Мужчины преодолели сложный маршрут в рамках экспедиции «Русская Антарктида на кайтах».

Мы поставили амбициозную задачу — установить новые мировые рекорды в Антарктиде, и с радостью могу сказать: мы ее выполнили, — отметил Попов.

Мужчины впервые в истории прошли на кайтах проливы Южных Шетландских островов. Аксенов финишировал первым на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. Его вторым достижением стало пересечение пролива в групповом зачете. Рекорд также зафиксировали за Поповым.

В ходе экспедиции россияне преодолели около 3,7 километров в условиях, которые эксперты считают одними из наиболее суровых на Земле. До этого никто еще не совершал подобного. Кроме того, 62-летний Попов установил рекорд как самый возрастной кайтсерфер, покоривший Антарктиду.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала снимок из Антарктиды. На фото она позирует вместе с коллегой в фирменной экипировке RT и с флагом, на котором изображен логотип телеканала. В подписи к снимку она назвала Антарктиду «нашей».

Антарктида
путешествия
экспедиции
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле прокомментировали задержание подозрительного катера у берегов Кубы
«Накаляется»: в Кремле отреагировали на ситуацию вокруг Кубы
В Кремле раскрыли, затронут ли Путин и Лукашенко тему Совета мира
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встрече Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.