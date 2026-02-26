Россияне установили флаг RT в Антарктиде, побив четыре мировых рекорда Туристы Аксенов и Попов установили флаг RT в Антарктиде, побив четыре рекорда

Путешественники из России Константин Аксенов и Владимир Попов установили флаг RT в Антарктиде, побив сразу несколько рекордов, пишет соответствующее издание. Мужчины преодолели сложный маршрут в рамках экспедиции «Русская Антарктида на кайтах».

Мы поставили амбициозную задачу — установить новые мировые рекорды в Антарктиде, и с радостью могу сказать: мы ее выполнили, — отметил Попов.

Мужчины впервые в истории прошли на кайтах проливы Южных Шетландских островов. Аксенов финишировал первым на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. Его вторым достижением стало пересечение пролива в групповом зачете. Рекорд также зафиксировали за Поповым.

В ходе экспедиции россияне преодолели около 3,7 километров в условиях, которые эксперты считают одними из наиболее суровых на Земле. До этого никто еще не совершал подобного. Кроме того, 62-летний Попов установил рекорд как самый возрастной кайтсерфер, покоривший Антарктиду.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала снимок из Антарктиды. На фото она позирует вместе с коллегой в фирменной экипировке RT и с флагом, на котором изображен логотип телеканала. В подписи к снимку она назвала Антарктиду «нашей».