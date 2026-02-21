Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу сообщил в разговоре с ИС «Вести», что научился различать древние захоронения еще в школьные годы. Кроме того, он инициировал раскопки древнеуйгурской крепости Пор-Бажын и археолого-географическую экспедицию «Кызыл — Курагино».

В школьные годы попал в археологические экспедиции, и тогда научился различать захоронения скифские, гуннские, уйгурские. Вот с того времени, наверное, все это пошло, но и потом все это в той или иной форме было реализовано в рамках Русского географического общества, — поделился Шойгу.

