21 февраля 2026 в 14:39

Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу сообщил в разговоре с ИС «Вести», что научился различать древние захоронения еще в школьные годы. Кроме того, он инициировал раскопки древнеуйгурской крепости Пор-Бажын и археолого-географическую экспедицию «Кызыл — Курагино».

В школьные годы попал в археологические экспедиции, и тогда научился различать захоронения скифские, гуннские, уйгурские. Вот с того времени, наверное, все это пошло, но и потом все это в той или иной форме было реализовано в рамках Русского географического общества, — поделился Шойгу.

Ранее китайские археологи обнаружили две колесницы возрастом более 2200 лет. Артефакты нашли во время раскопок у гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанд. Помимо колесниц, археологи извлекли из земли 15 элементов колесничной и конской упряжи, а также девять образцов оружия.

До этого в ходе реставрации в знаменитых палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружили уникальный клад. Археологи нашли керамический сосуд, наполненный серебряными чеканными монетами, предварительно, конца XVI — начала XVII века. По предварительным оценкам, в емкости могло храниться до 20 тысяч монет.

