13 марта 2026 в 18:35

ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России

ФАС: сумма необоснованных тарифов составила 102,6 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России в 2023–2025 годах общая сумма необоснованных средств, определенных к исключению из тарифов, составила 102,6 млрд рублей, сообщила ФАС. По информации Службы, которую приводит РИА Новости, за 2025 год из тарифов исключили 50,32 млрд рублей.

Общая сумма экономически необоснованных средств, определенных к исключению из тарифов в 2023–2025 годах, составила 102,62 млрд рублей. Так, только за 2025 год предписано исключить из тарифов 50,32 млрд рублей, — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАС выявила картельный сговор поставщиков медицинских изделий на сумму более 340 млн рублей. Расследование коснулось торгов в шести регионах. Дело о нарушении было возбуждено в отношении четырех компаний и индивидуального предпринимателя. Их подозревают в сговоре при участии в торгах на поставку лекарств и медоборудования.

До этого Служба обратила внимание на рекламу, размещаемую в ряде популярных интернет-платформ. В ведомстве считают, что подобная практика может содержать признаки несоблюдения действующего законодательства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

