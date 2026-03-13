ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России

В России в 2023–2025 годах общая сумма необоснованных средств, определенных к исключению из тарифов, составила 102,6 млрд рублей, сообщила ФАС. По информации Службы, которую приводит РИА Новости, за 2025 год из тарифов исключили 50,32 млрд рублей.

Ранее ФАС выявила картельный сговор поставщиков медицинских изделий на сумму более 340 млн рублей. Расследование коснулось торгов в шести регионах. Дело о нарушении было возбуждено в отношении четырех компаний и индивидуального предпринимателя. Их подозревают в сговоре при участии в торгах на поставку лекарств и медоборудования.

До этого Служба обратила внимание на рекламу, размещаемую в ряде популярных интернет-платформ. В ведомстве считают, что подобная практика может содержать признаки несоблюдения действующего законодательства.