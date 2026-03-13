Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:38

ФАС раскрыла картельный сговор на 340 млн рублей

ФАС раскрыла картельный сговор поставщиков медизделий на 340 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор поставщиков медицинских изделий на сумму более 340 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование касается торгов в шести регионах.

ФАС выявила картель поставщиков медизделий на сумму 340 млн рублей. Торги проходили в том числе на территории Республик Адыгея, Крым, Северная Осетия — Алания, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, — говорится в сообщении.

Дело о нарушении возбуждено в отношении четырех компаний и индивидуального предпринимателя. Их подозревают в сговоре при участии в торгах на поставку лекарств и медоборудования.

Ранее ФАС обнаружила картельный сговор на сумму 3 млрд рублей при поставках приборов для мониторинга уровня глюкозы в четыре региона Дальнего Востока. Возбуждено дело в отношении компаний «Сайнокэ Трейд» и «Диатэк».

До этого Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о картельном сговоре, в котором фигурируют руководители нескольких компаний. По версии следствия, фигуранты заранее сговорились для победы в аукционах. Полученный доход превысил 659 млн рублей.

ФАС
поставщики
медизделия
торги
