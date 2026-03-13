Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:56

В Кремле высказались об опасениях, что война в Иране скажется на Украине

Песков развеял опасения, что война в Иране скажется на переговорах по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
У России нет опасений, что война на Ближнем Востоке отодвинет для США украинское урегулирование на второй план, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что контакты с американской стороной не дают оснований для таких сомнений, передает ТАСС.

Нет, таких опасений в настоящее время не возникает. <…> Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что Россия продолжает проведение специальной военной операции, но при этом сохраняет открытость для поиска путей мирного урегулирования на Украине. Он также отметил, что Киев последовательно препятствует мирному процессу, пытаясь блокировать переговоры разными способами.

До этого источник из украинской партии «Слуга народа» рассказал, что страны ЕС пообещали финансовую поддержку Киеву в обмен на продолжение боевых действий. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский поручил политическому руководству разработать механизмы продления конфликта с Россией.

