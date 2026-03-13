В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров

В США нашли кость старейшего гигантского тираннозавра Северной Америки, сообщает MIR24.TV. Палеонтологическую находку обнаружили в формации Киркланд в штате Нью-Мексико.

Возраст найденных останков оценили в 74 млн лет. Исследователям удалось определить возраст с помощью изотопам аргона, оставшимся в вулканическом пепле, в котором была захоронена кость.

По размерам берцовой кости ученые определили, что вес тираннозавра составлял около 4,7 тонн. Находка останков подтверждает теорию о том, что тираннозавры имеют американское происхождение.

Ранее сообщалось, что в Канаде ученые обнаружили останки молодого тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке. Отмечается, что столь редкая и необычная находка произошла в провинции Альберта.