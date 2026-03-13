РФ призвала МАГАТЭ повлиять на Киев для предотвращения ядерной катастрофы

Россия обратилась к делегации МАГАТЭ с просьбой оказать воздействие на Киев для предотвращения ударов по Энергодару и Запорожской АЭС, сообщил гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. Москва призывает международное агентство использовать свои возможности для обеспечения безопасности крупнейшей атомной станции Европы, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона представила руководству МАГАТЭ неопровержимые доказательства того, что обстрелы города-спутника атомной станции ведутся целенаправленно. Он подчеркнул, что интенсивность этих атак нарастет.

Мы сегодня потратили много времени с руководством МАГАТЭ, чтобы до них эту информацию иллюстрированно донести и, конечно же, попросить в очередной раз выступить таким «рычагом влияния» на украинские власти и прекратить обстрелы социальной сферы Энергодара, — сказал он.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что США могут стать участником обсуждения сотрудничества по использованию электроэнергии с Запорожской АЭС, в том числе для центров обработки данных. Он также не исключил поставок электричества с ЗАЭС в приграничные районы, включая Украину, при определенных условиях.