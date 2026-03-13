Собянин объявил о рекордном турпотоке в Москву в 2025 году Собянин: в 2025 году Москву посетили рекордные 26,% млн туристов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом историческом рекорде: в 2025 году столицу посетили 26,5 млн туристов. Об этом он заявил на церемонии вручения премий в области туризма в пятницу, отметив, что такого количества гостей у города не было никогда, передает ТАСС.

Москва <...> побила очередной рекорд — 26,5 млн туристов. За всю историю Москвы такого количества туристов не было, несмотря на все сложности, проблемы, которые вы хорошо знаете, тем не менее, Москва все больше и больше принимает гостей, — сказал Собянин.

Собянин пояснил, что высокий турпоток важен для экономики и развития инфраструктуры. Москва привлекает гостей как деловой и финансовый центр с сотнями тысяч предприятий, а также как культурная столица с множеством музеев, театров и концертных залов.

Развитию туризма способствуют благоустройство города и крупные событийные проекты, такие как «Зима в Москве» и «Лето в Москве», отметил градоначальник. При этом Собянин подчеркнул, что главные гости столицы — сами москвичи. Именно они обеспечивают до 90% доходов в торговле, общепите и сфере услуг.

