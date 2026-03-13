Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 16:17

Собянин объявил о рекордном турпотоке в Москву в 2025 году

Собянин: в 2025 году Москву посетили рекордные 26,% млн туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом историческом рекорде: в 2025 году столицу посетили 26,5 млн туристов. Об этом он заявил на церемонии вручения премий в области туризма в пятницу, отметив, что такого количества гостей у города не было никогда, передает ТАСС.

Москва <...> побила очередной рекорд — 26,5 млн туристов. За всю историю Москвы такого количества туристов не было, несмотря на все сложности, проблемы, которые вы хорошо знаете, тем не менее, Москва все больше и больше принимает гостей, — сказал Собянин.

Собянин пояснил, что высокий турпоток важен для экономики и развития инфраструктуры. Москва привлекает гостей как деловой и финансовый центр с сотнями тысяч предприятий, а также как культурная столица с множеством музеев, театров и концертных залов.

Развитию туризма способствуют благоустройство города и крупные событийные проекты, такие как «Зима в Москве» и «Лето в Москве», отметил градоначальник. При этом Собянин подчеркнул, что главные гости столицы — сами москвичи. Именно они обеспечивают до 90% доходов в торговле, общепите и сфере услуг.

Ранее мэр сообщил, что жителям Москвы, пользующимся городским наземным транспортом, уже скоро станет доступна оплата проезда по биометрии. По его словам, система также будет внедрена на всех станциях МЦД. Ожидается, что такая опция появится в 2026 году.

