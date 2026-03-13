Стало известно, кому Бугаев посвятил бронзу Паралимпиады

Российский горнолыжник Алексей Бугаев, завоевавший бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии в гигантском слаломе, посвятил ее жителям России, передает РИА Новости. В беседе с журналистами спортсмен отметил, что испытывает глубокое удовлетворение от соревнований.

Посвятить медаль хочу русскому народу. Мы самые сильные, через все пройдем. Чувство, что за тобой целая гора. Настолько могущественная, что все трудности и проблемы нипочем. Слезы наворачиваются, что столько людей, все смотрят, звонят и поддерживают, — сказал он.

До этого российская горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая серебро на соревнованиях по гигантскому слалому, рассказала, что не слышала каких-либо враждебных высказываний. У нее полный комплект наград на этой Паралимпиаде: ранее она уже взяла золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Член ЛДПР, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил, что в России необходимо открыть музей, посвященный паралимпийцам, чтобы отметить их выдающиеся достижения в спорте. По его словам, такой шаг вдохновит новое поколение спортсменов на новые достижения.