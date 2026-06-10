В Петербурге задержали разыскиваемого с 2008 года «вора в законе»

В Петербурге задержали разыскиваемого с 2008 года «вора в законе» В Петербурге задержали находившегося в розыске с 2008 года Алиева

В Санкт-Петербурге был задержан «вор в законе» Юсиф Алиев, находившийся в международном розыске с 2008 года, передает «Коммерсант» со ссылкой а ГУ МВД РФ. Ему инкриминируют несколько преступлений, в том числе убийство двух и более человек, уточнили в источнике.

Следствие также предъявляет мужчине обвинение по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. По этой статье максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержание прошло утром 9 июня в одном из домов на набережной Макарова. Ранее Алиева задерживали в Москве во время встречи лиц, подозревавшихся в причастности к вымогательствам и похищениям людей, однако позднее он скрылся от правоохранительных органов.

Ранее в международном аэропорту Тбилиси была задержана гражданка России, объявленная в розыск по линии Интерпола по запросу Соединенных Штатов, сообщил адвокат россиянки Бека Немсицверидзе. По его словам, у американской стороны есть претензии, связанные с импортом и экспортом санкционной продукции.