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10 июня 2026 в 04:33

В Петербурге задержали разыскиваемого с 2008 года «вора в законе»

В Петербурге задержали находившегося в розыске с 2008 года Алиева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге был задержан «вор в законе» Юсиф Алиев, находившийся в международном розыске с 2008 года, передает «Коммерсант» со ссылкой а ГУ МВД РФ. Ему инкриминируют несколько преступлений, в том числе убийство двух и более человек, уточнили в источнике.

Следствие также предъявляет мужчине обвинение по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. По этой статье максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержание прошло утром 9 июня в одном из домов на набережной Макарова. Ранее Алиева задерживали в Москве во время встречи лиц, подозревавшихся в причастности к вымогательствам и похищениям людей, однако позднее он скрылся от правоохранительных органов.

Ранее в международном аэропорту Тбилиси была задержана гражданка России, объявленная в розыск по линии Интерпола по запросу Соединенных Штатов, сообщил адвокат россиянки Бека Немсицверидзе. По его словам, у американской стороны есть претензии, связанные с импортом и экспортом санкционной продукции.

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